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Мельник підтвердив ракетний удар по Харківщині

Події 00:22   18.05.2023
Оксана Горун
Мельник підтвердив ракетний удар по Харківщині

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворог завдав удару по Харківській області – попередньо із ЗРК С-300.

Ворог завдав ударів по Харківщині з Бєлгорода попередньо із ЗРК С-300. На цей час, ракет у повітрі нема. Ворог підступний, тому загроза залишається. Ніколи не ігноруйте сигнали повітряної небезпеки!написав Мельник у телеграмі.

Декілька вибухів пролунали в Харкові близько півночі, на той момент у регіоні було оголошено повітряну тривогу. Подробиць про наслідки “прильотів” зараз немає.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 00:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворог завдав удару по Харківській області – попередньо із ЗРК С-300".