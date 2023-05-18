Мельник підтвердив ракетний удар по Харківщині
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворог завдав удару по Харківській області – попередньо із ЗРК С-300.
“Ворог завдав ударів по Харківщині з Бєлгорода попередньо із ЗРК С-300. На цей час, ракет у повітрі нема. Ворог підступний, тому загроза залишається. Ніколи не ігноруйте сигнали повітряної небезпеки!” – написав Мельник у телеграмі.
Декілька вибухів пролунали в Харкові близько півночі, на той момент у регіоні було оголошено повітряну тривогу. Подробиць про наслідки “прильотів” зараз немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 00:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворог завдав удару по Харківській області – попередньо із ЗРК С-300".