Мельник подтвердил ракетный удар по Харьковщине

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что враг нанес удар по Харьковской области — предварительно из ЗРК С-300.

«Враг нанес удары по Харьковщине из Белгорода предварительно из ЗРК С-300. На данный момент ракет в воздухе нет. Враг коварен, поэтому угроза остается. Никогда не игнорируйте сигналы воздушной опасности!» — написал Мельник в telegram.

Несколько взрывов прозвучали в Харькове около полуночи, на тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. Подробностей о последствиях «прилетов» на данный момент нет.