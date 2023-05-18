Мельник подтвердил ракетный удар по Харьковщине
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что враг нанес удар по Харьковской области — предварительно из ЗРК С-300.
«Враг нанес удары по Харьковщине из Белгорода предварительно из ЗРК С-300. На данный момент ракет в воздухе нет. Враг коварен, поэтому угроза остается. Никогда не игнорируйте сигналы воздушной опасности!» — написал Мельник в telegram.
Несколько взрывов прозвучали в Харькове около полуночи, на тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. Подробностей о последствиях «прилетов» на данный момент нет.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 00:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что враг нанес удар по Харьковской области — предварительно из ЗРК С-300".