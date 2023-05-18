В Харькове прогремели взрывы — враг запускает ракеты из Белгородской области
Фото: Вадим Беликов
Около полуночи в Харькове прогремели взрывы. Первый из них жители слышали отдаленно, второй — громко. В целом мониторинговые группы насчитали вылет трех ракет с территории Белгородской области.
Воздушная тревога в Харькове звучит с 00:01. Взрывы раздались через несколько минут после ее объявления. Перед этим мониторинговые группы в telegram зафиксировали вылеты ракет из Белгородской области. Также о том, что было «громко» писали белгородские каналы.
Официальной информации о «прилетах» на данный момент нет.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 00:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около полуночи в Харькове прогремели взрывы. Первый из них жители слышали отдаленно, второй — громко. В целом мониторинговые группы насчитали вылет трех ракет с территории Белгородской области".