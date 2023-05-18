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В Харькове прогремели взрывы — враг запускает ракеты из Белгородской области

Происшествия 00:14   18.05.2023
Оксана Горун
В Харькове прогремели взрывы — враг запускает ракеты из Белгородской области Фото: Вадим Беликов

Около полуночи в Харькове прогремели взрывы. Первый из них жители слышали отдаленно, второй — громко. В целом мониторинговые группы насчитали вылет трех ракет с территории Белгородской области.

Воздушная тревога в Харькове звучит с 00:01. Взрывы раздались через несколько минут после ее объявления. Перед этим мониторинговые группы в telegram зафиксировали вылеты ракет из Белгородской области. Также о том, что было «громко» писали белгородские каналы.

Официальной информации о «прилетах» на данный момент нет.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около полуночи в Харькове прогремели взрывы. Первый из них жители слышали отдаленно, второй — громко. В целом мониторинговые группы насчитали вылет трех ракет с территории Белгородской области".