В Харькове прогремели взрывы — враг запускает ракеты из Белгородской области

Около полуночи в Харькове прогремели взрывы. Первый из них жители слышали отдаленно, второй — громко. В целом мониторинговые группы насчитали вылет трех ракет с территории Белгородской области.

Воздушная тревога в Харькове звучит с 00:01. Взрывы раздались через несколько минут после ее объявления. Перед этим мониторинговые группы в telegram зафиксировали вылеты ракет из Белгородской области. Также о том, что было «громко» писали белгородские каналы.

Официальной информации о «прилетах» на данный момент нет.

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