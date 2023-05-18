Live
  • Четвер 18.05.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.81
    • 🟢

У Харкові пролунали вибухи – ворог запускає ракети з Бєлгородської області

Події 00:14   18.05.2023
Оксана Горун
У Харкові пролунали вибухи – ворог запускає ракети з Бєлгородської області

Близько опівночі в Харкові пролунали вибухи. Перший із них жителі чули віддалено, другий – голосно. Загалом моніторингові групи нарахували виліт трьох ракет із території Бєлгородської області.

Повітряна тривога у Харкові звучить із 00:01. Вибухи пролунали за кілька хвилин після її оголошення. Перед цим моніторингові групи в телеграмі зафіксували вильоти ракет з Бєлгородської області. Також про те, що було голосно, писали бєлгородські канали.

Офіційної інформації про “прильоти” на цей час немає.

Читайте також: Мельник підтвердив ракетний удар по Харківщині

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

00:14
У Харкові пролунали вибухи – ворог запускає ракети з Бєлгородської області
12:37
Мешканців громади на Харківщині попереджають про ймовірні вибухи
22:11
Начальник Харківського гарнізону закликав бути в укриттях
10:45
Жителів громади на Харківщині попереджають про вибухи з 11:00
09:07
ППО збила всі 18 ракет, випущених уночі по Україні – Повітряні сили (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові пролунали вибухи – ворог запускає ракети з Бєлгородської області»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 00:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько опівночі в Харкові пролунали вибухи. Перший із них жителі чули віддалено, другий – голосно. Загалом моніторингові групи нарахували виліт трьох ракет із території Бєлгородської області".