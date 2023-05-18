У Харкові пролунали вибухи – ворог запускає ракети з Бєлгородської області

Близько опівночі в Харкові пролунали вибухи. Перший із них жителі чули віддалено, другий – голосно. Загалом моніторингові групи нарахували виліт трьох ракет із території Бєлгородської області.

Повітряна тривога у Харкові звучить із 00:01. Вибухи пролунали за кілька хвилин після її оголошення. Перед цим моніторингові групи в телеграмі зафіксували вильоти ракет з Бєлгородської області. Також про те, що було голосно, писали бєлгородські канали.

Офіційної інформації про “прильоти” на цей час немає.

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