Ночная ракетная атака: в Одессе есть погибший, в Киеве — падение обломков

Ночью была очередная ракетная атака по Украине, подтвердил Генштаб ВСУ. Предварительные данные о последствиях сообщили местные военные администрации.

«Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Украине. Информация о последствиях уточняется», — отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Уже известно, что значительную часть ракет сбила ПВО. Так не долетело все, что враг отправил на Киев. Большую часть ракет, летевших над Черным морем, также уничтожили. Однако есть попадание в Одессе.

«Есть попадание в промышленный объект: 1 человек погиб, двое ранены», — написал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Позже он уточнил, что погибший и раненые — охранники промышленного объекта, по которому пришелся «прилет».

Традиционно активно работала ПВО над Киевом и областью — сбивали ракеты и разведывательные беспилотники.

«В этот раз атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА.

По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены!» — проинформировал начальник КГВА Сергей Попко.

Он сообщил, что в двух районах столицы — Деснянском и Дарницком — зафиксировали падение обломков. Было возгорание в гаражном кооперативе. Также возможны падения на припаркованные автомобили, во дворы и лесопарковую зону. О пострадавших информации нет.

Также ночью враг бил ракетами по Харьковской области. В Харькове слышали несколько взрывов. Начальник военного гарнизона Сергей Мельник подтвердил атаку ракетами С-300 с территории Белгородской области. О последствиях «прилетов» на данный момент информации нет.