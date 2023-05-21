ISW не подтвердждает захват россиянами села Масютовка на Харьковщине
Институт изучения войны (ISW) до сих пор не наблюдал визуальных подтверждений захвата военными РФ села Масютовка Купянского района Харьковской области или создания ими плацдарма на западном берегу реки Оскол.
Об этом аналитики пишут, комментируя заявление российского блогера о том, что 19 мая украинские силы якобы провели безуспешные контратаки с целью восстановить утраченные позиции в районе Масютовки. Блогер также утверждал, что российские войска “продолжают успешно удерживать плацдарм на западном (правом) берегу реки Оскол в этом районе”.
Напомним, утром 21 мая Генштаб ВСУ сообщил, что российские военные вели безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 08:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) до сих пор не наблюдал визуальных подтверждений захвата военными РФ села Масютовка Купянского района Харьковской области или создания ими плацдарма на западном берегу реки Оскол.".