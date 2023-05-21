Live
  • Воскресенье 21.05.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.55
    • 🟢

ISW не подтвердждает захват россиянами села Масютовка на Харьковщине

Политика 08:04   21.05.2023
Елена Нагорная
ISW не подтвердждает захват россиянами села Масютовка на Харьковщине

Институт изучения войны (ISW) до сих пор не наблюдал визуальных подтверждений захвата военными РФ села Масютовка Купянского района Харьковской области или создания ими плацдарма на западном берегу реки Оскол.

Об этом аналитики пишут, комментируя заявление российского блогера о том, что 19 мая украинские силы якобы провели безуспешные контратаки с целью восстановить утраченные позиции в районе Масютовки. Блогер также утверждал, что российские войска “продолжают успешно удерживать плацдарм на западном (правом) берегу реки Оскол в этом районе”.

Напомним, утром 21 мая Генштаб ВСУ сообщил, что российские военные вели безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

Читайте также: На Купянско-Лиманском направлении оккупанты меньше пытаются штурмовать — ВСУ

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

08:04
ISW не подтвердждает захват россиянами села Масютовка на Харьковщине
07:39
Армия РФ пыталась наступать на Харьковщине и нанесла три авиаудара — Генштаб
06:00
Сегодня 21 мая: какой праздник и день в истории
21:45
В Харькове поймали 20-летнего «закладчика»: совершил 53 эпизода преступления
20:37
В Харьковской области 21-летняя мать запрещала врачу осматривать младенца

  • Категории: Политика, Харьков; ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «ISW не подтвердждает захват россиянами села Масютовка на Харьковщине»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 08:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) до сих пор не наблюдал визуальных подтверждений захвата военными РФ села Масютовка Купянского района Харьковской области или создания ими плацдарма на западном берегу реки Оскол.".