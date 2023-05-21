Армия РФ пыталась наступать на Харьковщине и нанесла три авиаудара — Генштаб
Районы по меньшей мере 21 населенного пункта Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток из минометов и артиллерии, а также вела безуспешные наступательные действия в районе села Масютовка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего состоялось 53 боевых столкновения, в эпицентре остаются Бахмут и Марьинка, пишет Генштаб.
На Слобожанском направлении противник нанес авиаудар в районе села Нестерное Волчанской громады, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Казачья Лопань, Терновая, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Покаляное, Нестерное, Бударки, Землянки, Устиновка и Хатнее.
На Купянском направлении оккупанты не прекращают попыток улучшить тактическое положение и нанесли авиаудары в районах сел Кисловка и Котляровка. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Тополи, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Котляровка и Табаевка.
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 07:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 21 населенного пункта Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток из минометов и артиллерии, а также вела безуспешные наступательные действия в районе села Масютовка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00. ".