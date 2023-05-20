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Враг нанес авиаудары вблизи трех населенных пунктов на Харьковщине — ГШ

Общество 18:28   20.05.2023
Виктория Яковенко
Враг нанес авиаудары вблизи трех населенных пунктов на Харьковщине — ГШ

Российская армия нанесла авиаудары в районе населенного пункта Нестерное на Слобожанском направлении, а также вблизи Кисловки и Котляровки на Купянском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ.

На Слобожанском направлении враг из артиллерии и минометов обстрелял населенные пункты Уды, Казачья Лопань, Терновая, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Покаляное, Нестерное, Бударки, Землянки, Устиновка и Хатнее.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Фиголевке, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестовое.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 18:28;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия нанесла авиаудары в районе населенного пункта Нестерное на Слобожанском направлении, а также вблизи Кисловки и Котляровки на Купянском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ.".