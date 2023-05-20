Враг нанес авиаудары вблизи трех населенных пунктов на Харьковщине — ГШ

Российская армия нанесла авиаудары в районе населенного пункта Нестерное на Слобожанском направлении, а также вблизи Кисловки и Котляровки на Купянском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ.

На Слобожанском направлении враг из артиллерии и минометов обстрелял населенные пункты Уды, Казачья Лопань, Терновая, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Покаляное, Нестерное, Бударки, Землянки, Устиновка и Хатнее.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Фиголевке, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестовое.