Враг нанес авиаудары вблизи трех населенных пунктов на Харьковщине — ГШ
Российская армия нанесла авиаудары в районе населенного пункта Нестерное на Слобожанском направлении, а также вблизи Кисловки и Котляровки на Купянском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ.
На Слобожанском направлении враг из артиллерии и минометов обстрелял населенные пункты Уды, Казачья Лопань, Терновая, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Покаляное, Нестерное, Бударки, Землянки, Устиновка и Хатнее.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Фиголевке, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 18:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия нанесла авиаудары в районе населенного пункта Нестерное на Слобожанском направлении, а также вблизи Кисловки и Котляровки на Купянском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ.".