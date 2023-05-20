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Ворог завдав авіаударів поблизу трьох населених пунктів на Харківщині – ГШ

Суспільство 18:28   20.05.2023
Вікторія Яковенко
Ворог завдав авіаударів поблизу трьох населених пунктів на Харківщині – ГШ

Російська армія завдала авіаударів в районі населеного пункту Нестерне на Слобожанському напрямку, а також поблизу Кислівки і Котлярівки на Куп’янському напрямку, повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку армія РФ ворог з артилерії та мінометів обстріляв населені пункти Уди, Козача Лопань, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Покаляне, Нестерне, Бударки, Землянки, Устинівка та Хатнє.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка і Берестове.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 18:28;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія завдала авіаударів в районі населеного пункту Нестерне на Слобожанському напрямку, а також поблизу Кислівки і Котлярівки на Куп’янському напрямку, повідомили в Генштабі ЗСУ.".