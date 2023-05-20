Ворог завдав авіаударів поблизу трьох населених пунктів на Харківщині – ГШ
Російська армія завдала авіаударів в районі населеного пункту Нестерне на Слобожанському напрямку, а також поблизу Кислівки і Котлярівки на Куп’янському напрямку, повідомили в Генштабі ЗСУ.
На Слобожанському напрямку армія РФ ворог з артилерії та мінометів обстріляв населені пункти Уди, Козача Лопань, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Покаляне, Нестерне, Бударки, Землянки, Устинівка та Хатнє.
На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка і Берестове.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 18:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія завдала авіаударів в районі населеного пункту Нестерне на Слобожанському напрямку, а також поблизу Кислівки і Котлярівки на Куп’янському напрямку, повідомили в Генштабі ЗСУ.".