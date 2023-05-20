Росіяни атакували Харків дроном: під ударом об’єкт інфраструктури (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
20 травня близько 14:30 військові РФ запустили на Харків безпілотник. Дрон влучив в об’єкт інфраструктури в Слобідському районі.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. За попередніми даними, це був дрон-камікадзе «Ланцет».
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 18:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 травня близько 14:30 військові РФ запустили на Харків безпілотник. Дрон влучив в об’єкт інфраструктури в Слобідському районі.".