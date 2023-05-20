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Росіяни атакували Харків дроном: під ударом об’єкт інфраструктури (фото)

Суспільство 18:10   20.05.2023
Вікторія Яковенко
Росіяни атакували Харків дроном: під ударом об’єкт інфраструктури (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

20 травня близько 14:30 військові РФ запустили на Харків безпілотник. Дрон влучив в об’єкт інфраструктури в Слобідському районі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. За попередніми даними, це був дрон-камікадзе «Ланцет».

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 18:10;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 травня близько 14:30 військові РФ запустили на Харків безпілотник. Дрон влучив в об’єкт інфраструктури в Слобідському районі.".