Росіяни атакували Харків дроном: під ударом об’єкт інфраструктури (фото)

20 травня близько 14:30 військові РФ запустили на Харків безпілотник. Дрон влучив в об’єкт інфраструктури в Слобідському районі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. За попередніми даними, це був дрон-камікадзе «Ланцет».