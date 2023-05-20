Армія РФ обстріляла місто та село на Харківщині: є поранена (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
20 травня близько 10:00 окупанти обстріляли місто Вовчанськ. Вчора, 19 травня, військові РФ завдали удару по селу Синьківка Куп’янського району.
Внаслідок обстрілу Синьківки 43-річна жінка отримала поранення. Її шпиталізували, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
У Вовчанську внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.
Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 16:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 травня близько 10:00 окупанти обстріляли місто Вовчанськ. Вчора, 19 травня, військові РФ завдали удару по селу Синьківка Куп’янського району.".