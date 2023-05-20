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Армія РФ обстріляла місто та село на Харківщині: є поранена (фото)

Події 16:11   20.05.2023
Вікторія Яковенко
Армія РФ обстріляла місто та село на Харківщині: є поранена (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

20 травня близько 10:00 окупанти обстріляли місто Вовчанськ. Вчора, 19 травня, військові РФ завдали удару по селу Синьківка Куп’янського району.

Внаслідок обстрілу Синьківки 43-річна жінка отримала поранення. Її шпиталізували, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

У Вовчанську внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 16:11;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 травня близько 10:00 окупанти обстріляли місто Вовчанськ. Вчора, 19 травня, військові РФ завдали удару по селу Синьківка Куп’янського району.".