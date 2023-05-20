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Ранковий підрив на міні в Руських Тишках: поліція повідомила подробиці

Без рубрики 14:57   20.05.2023
Вікторія Яковенко
Ранковий підрив на міні в Руських Тишках: поліція повідомила подробиці Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині чоловік 1980 року народження порався на присадибній ділянці та граблями зачепив міну ПФМ-1.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Повідомлення про НП надійшло до поліції близько 12:15.

Постраждалого з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями шпиталізували.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині чоловік 1980 року народження порався на присадибній ділянці та граблями зачепив міну ПФМ-1.".