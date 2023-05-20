Утренний подрыв на мине в Русских Тишках: полиция сообщила подробности

На Харьковщине мужчина 1980 года рождения возился на участке и граблями задел мину ПФМ-1.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Сообщение о ЧП поступило в полицию около 12:15.

Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями госпитализировали.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.