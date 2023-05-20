Live
  • Суббота 20.05.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.55
    • 🟢

Утренний подрыв на мине в Русских Тишках: полиция сообщила подробности

Без рубрики 14:57   20.05.2023
Виктория Яковенко
Утренний подрыв на мине в Русских Тишках: полиция сообщила подробности Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине мужчина 1980 года рождения возился на участке и граблями задел мину ПФМ-1.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Сообщение о ЧП поступило в полицию около 12:15.

Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями госпитализировали.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Читайте также: На Харьковщине мужчина подорвался на мине в своем дворе – Синегубов

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

13:07
На Харьковщине мужчина подорвался на мине в своем дворе – Синегубов
10:05
Командовал оккупацией Харьковщины: СБУ вычислила российского генерала
09:30
Будет громко: жителей громады на Харьковщине предупреждают о взрывах с 10:00
08:52
Синегубов об обстрелах Харьковщины: есть погибший и раненый
07:11
Минометы, артиллерия и авиаудары: Генштаб – о сутках на Харьковщине

  • Категории: Без рубрики; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Утренний подрыв на мине в Русских Тишках: полиция сообщила подробности»; из категории Без рубрики на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 14:57;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине мужчина 1980 года рождения возился на участке и граблями задел мину ПФМ-1.".