Утренний подрыв на мине в Русских Тишках: полиция сообщила подробности
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине мужчина 1980 года рождения возился на участке и граблями задел мину ПФМ-1.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Сообщение о ЧП поступило в полицию около 12:15.
Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями госпитализировали.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 14:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине мужчина 1980 года рождения возился на участке и граблями задел мину ПФМ-1.".