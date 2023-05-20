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На Харьковщине мужчина подорвался на мине в своем дворе – Синегубов

Происшествия 13:07   20.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине мужчина подорвался на мине в своем дворе – Синегубов

20 мая в селе Русские Тишки 43-летний мужчина на собственном подворье наступил на мину «лепесток».

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, добавил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 13:07;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 мая в селе Русские Тишки 43-летний мужчина на собственном подворье наступил на мину «лепесток».".