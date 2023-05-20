На Харьковщине мужчина подорвался на мине в своем дворе – Синегубов
20 мая в селе Русские Тишки 43-летний мужчина на собственном подворье наступил на мину «лепесток».
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, добавил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 13:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 мая в селе Русские Тишки 43-летний мужчина на собственном подворье наступил на мину «лепесток».".