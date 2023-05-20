На Харківщині чоловік підірвався на міні у своєму дворі – Синєгубов
20 травня у селі Руські Тишки 43-річний чоловік на власному подвір’ї наступив на міну «пелюстка».
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Чоловіка шпиталізували у стані середньої тяжкості, додав голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 13:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 травня у селі Руські Тишки 43-річний чоловік на власному подвір’ї наступив на міну «пелюстка».".