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На Харківщині чоловік підірвався на міні у своєму дворі – Синєгубов

Події 13:07   20.05.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині чоловік підірвався на міні у своєму дворі – Синєгубов

20 травня у селі Руські Тишки 43-річний чоловік на власному подвір’ї наступив на міну «пелюстка».

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Чоловіка шпиталізували у стані середньої тяжкості, додав голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 13:07;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 травня у селі Руські Тишки 43-річний чоловік на власному подвір’ї наступив на міну «пелюстка».".