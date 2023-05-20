На Харківщині чоловік підірвався на міні у своєму дворі – Синєгубов

20 травня у селі Руські Тишки 43-річний чоловік на власному подвір’ї наступив на міну «пелюстка».

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Чоловіка шпиталізували у стані середньої тяжкості, додав голова ХОВА.