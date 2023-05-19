На Харківщині загинув підліток: він перевозив вибухівку, яка здетонувала
Фото: ГУНП в Харківській області
В Ізюмському районі 14-річний хлопець на велосипеді перевозив у пакеті вибуховий пристрій, який здетонував. Підліток загинув на місці.
Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Повідомлення про подію у селі Студенок Ізюмського району надійшло до поліції 17 травня близько 20:40. Попередньо встановлено, що 14-річний хлопець на велосипеді перевозив у пакеті невстановлений вибуховий пристрій, який здетонував. Неповнолітній отримав множинні осколкові поранення та помер на місці», – розповіли правоохоронці.
За фактом НП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 16:43;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі 14-річний хлопець на велосипеді перевозив у пакеті вибуховий пристрій, який здетонував. Підліток загинув на місці.".