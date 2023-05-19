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На Харківщині загинув підліток: він перевозив вибухівку, яка здетонувала

Події 16:43   19.05.2023
Виктория Яковенко
На Харківщині загинув підліток: він перевозив вибухівку, яка здетонувала Фото: ГУНП в Харківській області

В Ізюмському районі 14-річний хлопець на велосипеді перевозив у пакеті вибуховий пристрій, який здетонував. Підліток загинув на місці.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Повідомлення про подію у селі Студенок Ізюмського району надійшло до поліції 17 травня близько 20:40. Попередньо встановлено, що 14-річний хлопець на велосипеді перевозив у пакеті невстановлений вибуховий пристрій, який здетонував. Неповнолітній отримав множинні осколкові поранення та помер на місці», – розповіли правоохоронці.

За фактом НП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 16:43;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі 14-річний хлопець на велосипеді перевозив у пакеті вибуховий пристрій, який здетонував. Підліток загинув на місці.".