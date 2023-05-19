На Харківщині загинув підліток: він перевозив вибухівку, яка здетонувала

В Ізюмському районі 14-річний хлопець на велосипеді перевозив у пакеті вибуховий пристрій, який здетонував. Підліток загинув на місці.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Повідомлення про подію у селі Студенок Ізюмського району надійшло до поліції 17 травня близько 20:40. Попередньо встановлено, що 14-річний хлопець на велосипеді перевозив у пакеті невстановлений вибуховий пристрій, який здетонував. Неповнолітній отримав множинні осколкові поранення та помер на місці», – розповіли правоохоронці.

За фактом НП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.