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На Харьковщине погиб подросток: он перевозил взрывчатку, которая сдетонировала

Происшествия 16:43   19.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине погиб подросток: он перевозил взрывчатку, которая сдетонировала Фото: ГУНП в Харьковской области

В Изюмском районе 14-летний парень на велосипеде перевозил в пакете взрывное устройство, которое сдетонировало. Подросток погиб на месте.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Сообщение о происшествии в селе Студенок Изюмского района поступило в полицию 17 мая около 20.40. Предварительно установлено, что 14-летний парень на велосипеде перевозил в пакете неустановленное взрывное устройство, которое сдетонировало. Несовершеннолетний парень получил множественные осколочные ранения и скончался на месте», — рассказали правоохранители.

По факту ЧП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 16:43;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе 14-летний парень на велосипеде перевозил в пакете взрывное устройство, которое сдетонировало. Подросток погиб на месте.".