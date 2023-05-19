На Харьковщине погиб подросток: он перевозил взрывчатку, которая сдетонировала

В Изюмском районе 14-летний парень на велосипеде перевозил в пакете взрывное устройство, которое сдетонировало. Подросток погиб на месте.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Сообщение о происшествии в селе Студенок Изюмского района поступило в полицию 17 мая около 20.40. Предварительно установлено, что 14-летний парень на велосипеде перевозил в пакете неустановленное взрывное устройство, которое сдетонировало. Несовершеннолетний парень получил множественные осколочные ранения и скончался на месте», — рассказали правоохранители.

По факту ЧП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.