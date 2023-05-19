На Харьковщине мужчина, который пытался обезвредить взрывчатку, потерял палец
70-летний житель Оскольской громады на Харьковщине получил инвалидность, подняв неизвестный предмет.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
19 мая в селе Снежковка 70-летний мужчина, работая на своем огороде, поднял с земли неизвестный предмет, который взорвался прямо в его руках. В результате взрыва мужчина остался без пальца, рассказали спасатели.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области показали фото с места пришествия. За данными правоохранителей, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 15:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "70-летний житель Оскольской громады на Харьковщине получил инвалидность, подняв неизвестный предмет.".