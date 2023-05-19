На Харьковщине мужчина взял в руки опасный предмет: устройство взорвалось
На Харьковщине мужчину госпитализировали после подрыва на неизвестном взрывном устройстве. ЧП случилось в Изюмском районе.
«Сегодня в с. Снежковка Изюмского района на собственном подворье подорвался на неизвестном взрывном устройстве мужчина 69 лет. Устройство взорвалось, когда мужчина взял предмет в руки и пытался самостоятельно его обезвредить. Пострадавший госпитализирован», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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Он очередной раз подчеркнул, что если вы обнаруживаете любой подозрительный предмет, его нельзя брать в руки, передвигать и даже касаться. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить в ГСЧС или Нацполицию.
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 10:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине мужчину госпитализировали после подрыва на неизвестном взрывном устройстве. ЧП случилось в Изюмском районе".