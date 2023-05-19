На Харківщині чоловік взяв до рук небезпечний предмет: пристрій вибухнув

На Харківщині чоловіка госпіталізували після підриву на невідомому вибуховому пристрої. НП сталася в Ізюмському районі.

“Сьогодні у с. Сніжківка Ізюмського району на власному подвір’ї підірвався на невідомому вибуховому пристрої чоловік 69 років. Пристрій вибухнув, коли чоловік взяв предмет до рук та намагався самостійно його знешкодити. Постраждалий госпіталізований”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він вкотре наголосив, що якщо ви виявляєте будь-який підозрілий предмет, його не можна брати до рук, пересувати та навіть торкатися. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити ДСНС або Нацполіцію.