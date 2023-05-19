Live
  • П’ятниця 19.05.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.55
    • 🟢

На Харківщині чоловік взяв до рук небезпечний предмет: пристрій вибухнув

Події 10:50   19.05.2023
Оксана Горун
На Харківщині чоловік взяв до рук небезпечний предмет: пристрій вибухнув

На Харківщині чоловіка госпіталізували після підриву на невідомому вибуховому пристрої. НП сталася в Ізюмському районі.

“Сьогодні у с. Сніжківка Ізюмського району на власному подвір’ї підірвався на невідомому вибуховому пристрої чоловік 69 років. Пристрій вибухнув, коли чоловік взяв предмет до рук та намагався самостійно його знешкодити. Постраждалий госпіталізований”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

  • Читайте також: До річниці звільнення. У Циркунах повністю повернули людям світло

    • Він вкотре наголосив, що якщо ви виявляєте будь-який підозрілий предмет, його не можна брати до рук, пересувати та навіть торкатися. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити ДСНС або Нацполіцію.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    08:43
    Синєгубов про обстріли Харківщини: били ракетами та РСЗВ, є загиблий
    21:08
    Оборона регіону: Синєгубов у Куп’янську провів нараду з військовими (відео)
    17:56
    Синєгубов і прокуратура показали наслідки ракетного удару по Циркунах (фото)
    16:03
    Денний обстріл Циркунів: Синєгубов повідомляє про загиблого та поранених
    15:23
    Окупанти знову обстріляли Циркуни: влучили у приватний будинок – Синєгубов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині чоловік взяв до рук небезпечний предмет: пристрій вибухнув»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 10:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині чоловіка госпіталізували після підриву на невідомому вибуховому пристрої. НП сталася в Ізюмському районі".