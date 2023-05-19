На Харківщині чоловік, який намагався знешкодити вибухівку, втратив палець

70-річний мешканець Оскільської громади на Харківщині отримав каліцтво, піднявши невідомий предмет.

Про це повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

19 травня у селі Сніжківка 70-річний чоловік, пораючись на своєму городі, підняв з землі невідомий предмет, який вибухнув прямо в його руках. Внаслідок вибуху чоловік залишився без пальця, зазначили рятувальники.

У ГУ Нацполіції в Харківській області показали фото з місця НП. За даними правоохоронців, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.