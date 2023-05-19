На Харківщині чоловік, який намагався знешкодити вибухівку, втратив палець
70-річний мешканець Оскільської громади на Харківщині отримав каліцтво, піднявши невідомий предмет.
Про це повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
19 травня у селі Сніжківка 70-річний чоловік, пораючись на своєму городі, підняв з землі невідомий предмет, який вибухнув прямо в його руках. Внаслідок вибуху чоловік залишився без пальця, зазначили рятувальники.
У ГУ Нацполіції в Харківській області показали фото з місця НП. За даними правоохоронців, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 15:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "70-річний мешканець Оскільської громади на Харківщині отримав каліцтво, піднявши невідомий предмет.".