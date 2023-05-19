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На Харківщині чоловік, який намагався знешкодити вибухівку, втратив палець

Події 15:25   19.05.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині чоловік, який намагався знешкодити вибухівку, втратив палець

70-річний мешканець Оскільської громади на Харківщині отримав каліцтво, піднявши невідомий предмет.

Про це повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

19 травня у селі Сніжківка 70-річний чоловік, пораючись на своєму городі, підняв з землі невідомий предмет, який вибухнув прямо в його руках. Внаслідок вибуху чоловік залишився без пальця, зазначили рятувальники.

У ГУ Нацполіції в Харківській області показали фото з місця НП. За даними правоохоронців, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 15:25;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "70-річний мешканець Оскільської громади на Харківщині отримав каліцтво, піднявши невідомий предмет.".