Армия РФ обстреляла город и село на Харьковщине: есть раненая (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
20 мая около 10:00 оккупанты обстреляли город Волчанск. Вчера, 19 мая, военные РФ нанесли удар по селу Синьковка Купянского района.
В результате обстрела Синьковки 43-летняя женщина получила ранения. Ее госпитализировали, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В Волчанске в результате обстрелов повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 16:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 мая около 10:00 оккупанты обстреляли город Волчанск. Вчера, 19 мая, военные РФ нанесли удар по селу Синьковка Купянского района.".