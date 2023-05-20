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Армия РФ обстреляла город и село на Харьковщине: есть раненая (фото)

Происшествия 16:11   20.05.2023
Виктория Яковенко
Армия РФ обстреляла город и село на Харьковщине: есть раненая (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

20 мая около 10:00 оккупанты обстреляли город Волчанск. Вчера, 19 мая, военные РФ нанесли удар по селу Синьковка Купянского района.

В результате обстрела Синьковки 43-летняя женщина получила ранения. Ее госпитализировали, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В Волчанске в результате обстрелов повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 16:11;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 мая около 10:00 оккупанты обстреляли город Волчанск. Вчера, 19 мая, военные РФ нанесли удар по селу Синьковка Купянского района.".