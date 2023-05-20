Армия РФ обстреляла город и село на Харьковщине: есть раненая (фото)

20 мая около 10:00 оккупанты обстреляли город Волчанск. Вчера, 19 мая, военные РФ нанесли удар по селу Синьковка Купянского района.

В результате обстрела Синьковки 43-летняя женщина получила ранения. Ее госпитализировали, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В Волчанске в результате обстрелов повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).