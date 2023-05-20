Россияне атаковали Харьков дроном: под ударом объект инфраструктуры (фото)

20 мая около 14:30 военные РФ запустили на Харьков беспилотник. Дрон попал в объект инфраструктуры в Слободском районе.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По предварительным данным, это был дрон-камикадзе «Ланцет».