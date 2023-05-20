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Россияне атаковали Харьков дроном: под ударом объект инфраструктуры (фото)

Общество 18:10   20.05.2023
Виктория Яковенко
Россияне атаковали Харьков дроном: под ударом объект инфраструктуры (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

20 мая около 14:30 военные РФ запустили на Харьков беспилотник. Дрон попал в объект инфраструктуры в Слободском районе.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По предварительным данным, это был дрон-камикадзе «Ланцет».

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 18:10;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 мая около 14:30 военные РФ запустили на Харьков беспилотник. Дрон попал в объект инфраструктуры в Слободском районе.".