Россияне атаковали Харьков дроном: под ударом объект инфраструктуры (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
20 мая около 14:30 военные РФ запустили на Харьков беспилотник. Дрон попал в объект инфраструктуры в Слободском районе.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По предварительным данным, это был дрон-камикадзе «Ланцет».
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 18:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 мая около 14:30 военные РФ запустили на Харьков беспилотник. Дрон попал в объект инфраструктуры в Слободском районе.".