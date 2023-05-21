Армія РФ намагалася наступати на Харківщині та завдала три авіаудари – Генштаб

Райони щонайменше 21 населеного пункту Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби з мінометів та артилерії, а також вела безуспішні наступальні дії в районі села Масютівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом відбулося 53 бойові зіткнення, в епіцентрі залишаються Бахмут та Мар’їнка, пише Генштаб.

На Слобожанському напрямку супротивник завдав авіаудару в районі села Нестерне Вовчанської громади, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Козача Лопань, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Покаляне, Нестерне, Бударки, Землянки, Устинівка та Хатнє.

На Куп’янському напрямку окупанти не припиняють спроб покращити тактичне положення та завдали авіаударів в районах сіл Кислівка та Котлярівка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Котлярівка та Табаївка.