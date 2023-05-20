На Купянско-Лиманском направлении оккупанты меньше пытаются штурмовать — ВСУ
За последние сутки оккупанты 509 раз из разных типов калибров обстреляли позиции украинских военных на Купянско-Лиманском направлении.
Также на этом направлении военные РФ совершили 12 авианалетов. Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он также добавил, что за последние 2 суток оккупанты уменьшили количество штурмов.
«До последнего времени они пытались где-то 5-7 делать атак на Купянско-Лиманском направлении. В последние сутки мы наблюдаем, что они способны 1 атаку провести. В районе Белогоровки в Луганской области они пытались штурмовать наши подразделения. Понесли потери, отступили. 32 оккупанта были убиты, 79 получили ранения, 1 взяли в плен», — рассказал Череватый.
В ВСУ также напомнили, что Купянско-Лиманское направление остается лидером по количеству обстрелов.
«Направление менее активно в атакующем плане, но больше накрывают огнем наши позиции. Уже больше месяца такая тенденция наблюдается», – добавил Череватый.
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 17:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последние сутки оккупанты 509 раз из разных типов калибров обстреляли позиции украинских военных на Купянско-Лиманском направлении.".