Более сотни оккупантов потеряла РФ за сутки под Купянском и Лиманом — ВСУ

За прошедшие сутки армия РФ потеряла на Купянско-Лиманском направлении 111 военных и 12 единиц техники, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«На Купянском направлении за прошедшие сутки отразили 6 вражеских атак. Это в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка. Всего совершили 350 обстрелов. Противник не оставляет попыток повторно атаковать город Купянск. Это очень важный логистичный центр, который они хотят захватить повторно для того, чтобы одержать хоть какую-нибудь победу. К этому наступлению мы видим, что они готовятся, укрепляются, подтягивают свои резервы», – отметил Фитьо.