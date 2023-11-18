Понад сотню окупантів втратила РФ за добу під Куп’янськом і Лиманом
Минулої доби армія РФ втратила на Куп’янсько-Лиманському напрямку 111 військових та 12 одиниць техніки, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
«На Куп’янському напрямку за минулу добу відбили 6 ворожих атак. Це в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Загалом здійснено 350 обстрілів. Противник не залишає спроб повторно атакувати місто Куп’янськ. Це дуже важливий логістичний центр, який вони хочуть захопити повторно для того, щоб здобути хоч якусь перемогу. До цього наступу ми бачимо, що вони готуються, укріплюються, підтягують свої резерви», – зазначив Фітьо.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ЗСУ, куп'янск, Купянско, лиманское, направление, обстріли, окупанти, рф, Фитьо;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2023 в 13:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби армія РФ втратила на Куп’янсько-Лиманському напрямку 111 військових та 12 одиниць техніки, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".