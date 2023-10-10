РФ зосередила зусилля поблизу Синьківки й Іванівки на Харківщині – ЗСУ

Армія РФ наразі намагається зосередити свої зусилля поблизу сіл Синьківка та Іванівка в Харківській області, а також під Макіївкою, що на Луганщині.

«Тактика залишається такою ж. Противник закцентував «великий кулак» з особового складу та ще свої танкові підрозділи, проте наші захисники відбивають всі ці спроби», – повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Він додав, що за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському 608 разів російські військові завдали ударів по позиціях українських захисників, 20 разів застосували авіацію. Тут вдалося знищити 139 окупантів та 13 видів озброєння та техніки РФ.

«Серед яких, 2 танки Т-70 та Т-80, три одиниці бойових броньованих машин та чотири зразки різних гаубиць та мінометів. Серед цікавого, вдалося пошкодити скидом міни РЛС «Зоопарк», яка дуже є докучливою», – зазначив Євлаш.