РФ зосередила зусилля поблизу Синьківки й Іванівки на Харківщині – ЗСУ
Армія РФ наразі намагається зосередити свої зусилля поблизу сіл Синьківка та Іванівка в Харківській області, а також під Макіївкою, що на Луганщині.
«Тактика залишається такою ж. Противник закцентував «великий кулак» з особового складу та ще свої танкові підрозділи, проте наші захисники відбивають всі ці спроби», – повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
Він додав, що за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському 608 разів російські військові завдали ударів по позиціях українських захисників, 20 разів застосували авіацію. Тут вдалося знищити 139 окупантів та 13 видів озброєння та техніки РФ.
«Серед яких, 2 танки Т-70 та Т-80, три одиниці бойових броньованих машин та чотири зразки різних гаубиць та мінометів. Серед цікавого, вдалося пошкодити скидом міни РЛС «Зоопарк», яка дуже є докучливою», – зазначив Євлаш.
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Ви читали новину: «РФ зосередила зусилля поблизу Синьківки й Іванівки на Харківщині – ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 13:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ наразі намагається зосередити свої зусилля поблизу сіл Синьківка та Іванівка в Харківській області, а також під Макіївкою, що на Луганщині.".