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РФ сосредоточила усилия вблизи Синьковки и Ивановки на Харьковщине — ВСУ

Общество 13:53   10.10.2023
Виктория Яковенко
РФ сосредоточила усилия вблизи Синьковки и Ивановки на Харьковщине — ВСУ

Армия РФ сейчас пытается сосредоточить свои усилия вблизи сел Синьковка и Ивановка в Харьковской области, а также под Макеевкой на Луганщине.

«Тактика остается такой же. Противник акцентировал «большой кулак» из личного состава и свои танковые подразделения, однако наши защитники отражают все эти попытки», — сообщил в эфире нацмарафона начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Он добавил, что за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении 608 раз российские военные нанесли удары по позициям украинских защитников, 20 раз применили авиацию. Здесь удалось уничтожить 139 оккупантов и 13 видов вооружения и техники РФ.

«Среди которых, 2 танка Т-70 и Т-80, три единицы боевых бронированных машин и четыре образца разных гаубиц и минометов. Среди интересного, удалось повредить сбросом мины РЛС «Зоопарк», которая очень навязчивая», — отметил Евлаш.

Читайте также: ISW сообщил о ситуации на Купянском направлении: подтвержденных успехов РФ нет

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 13:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ сейчас пытается сосредоточить свои усилия вблизи сел Синьковка и Ивановка в Харьковской области, а также под Макеевкой на Луганщине.".