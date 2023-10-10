РФ сосредоточила усилия вблизи Синьковки и Ивановки на Харьковщине — ВСУ

Армия РФ сейчас пытается сосредоточить свои усилия вблизи сел Синьковка и Ивановка в Харьковской области, а также под Макеевкой на Луганщине.

«Тактика остается такой же. Противник акцентировал «большой кулак» из личного состава и свои танковые подразделения, однако наши защитники отражают все эти попытки», — сообщил в эфире нацмарафона начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Он добавил, что за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении 608 раз российские военные нанесли удары по позициям украинских защитников, 20 раз применили авиацию. Здесь удалось уничтожить 139 оккупантов и 13 видов вооружения и техники РФ.

«Среди которых, 2 танка Т-70 и Т-80, три единицы боевых бронированных машин и четыре образца разных гаубиц и минометов. Среди интересного, удалось повредить сбросом мины РЛС «Зоопарк», которая очень навязчивая», — отметил Евлаш.