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ISW сообщил о ситуации на Купянском направлении: подтвержденных успехов РФ нет

Мир 07:41   10.10.2023
Оксана Горун
ISW сообщил о ситуации на Купянском направлении: подтвержденных успехов РФ нет Иллюстрация: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) проинформировал, что враг продолжает атаковать под Купянском и в сторону Макеевки в Луганской области, однако визуальных доказательств каких-либо территориальных достижений врага аналитики не обнаружили.

«9 октября российские войска провели наступательные операции под Купянском, но не добились подтвержденных успехов. Российские военные блогеры утверждают, что российские войска захватили неустановленные позиции возле Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска) и к северо-востоку от Купянска. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки в районе Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска) и Ивановки. Официальный представитель Восточной группы войск Украины капитан Илья Евлаш сообщил, что российские операции в районе Синьковки и Ивановки активизировались, несмотря на снижение активности авиации и беспилотников на Купянско-Лиманском направлении из-за сильных дождей», — отметили в сводке ISW.

Институт изучения войны также сообщил о событиях, которые происходят южнее — у админграницы Харьковской и Луганской областей на условном «Барвенковском направлении».

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«Российские войска 9 октября провели наступательные операции на рубеже Сватово-Кременьная и не добились подтвержденных успехов. Российские блоггеры утверждали, что российские войска продвинулись на 1 км в районе Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной) и захватили неуказанные позиции возле Невского (18 км к северо-западу от Кременной), хотя ISW не обнаружил визуальных доказательств, подтверждающих это утверждение. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские атаки под Макеевкой», — подытожили аналитики.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 07:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) проинформировал, что враг продолжает атаковать под Купянском и в сторону Макеевки в Луганской области, однако визуальных доказательств каких-либо территориальных достижений врага аналитики не обнаружили".