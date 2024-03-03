Россияне перебрасывают войска из-под Синьковки, не могут добиться успеха — ВСУ
Оккупанты поняли, что штурмы Синьковки под Купянском не дают результата, сейчас их активность снизилась, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы ОСГВ «Хортица» Илья Евлаш.
«На Купянском направлении враг несколько снизил свою активность вблизи Синьковки. Там он прибегает сейчас к закреплению на позициях, поскольку понял, что сейчас на этом направлении его атаки безуспешны. Прибегает к обустройству позиций, перегруппировке и подготовке своих штурмовых групп. Кроме того, по этому направлению он перекидывает сейчас войска на Лиманское направление, усиливает там свои подразделения – в район Тернов, Ямполовки, где сейчас ведутся активные жесткие бои. Враг не оставляет попыток именно нащупать там слабое место, щель в нашей обороне и пытается продавить ее», — рассказал об изменениях в ситуации на фронте Евлаш.
Он подчеркнул, что успехов вблизи Синьковки россияне не могут добиться долгое время.
В целом на Лимано-Купянском направлении за сутки произошло 12 боевых столкновений.
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«Наши защитники держат строй, 373 оккупанта были убиты и ранены и еще ликвидировано 76 образцов вооружения и военной техники, среди которых четыре танка, шесть боевых машин пехоты, также автомобильный транспорт, минометы разного типа и целый ряд различных дронов. Также мощно разрушались фортификационные укрепления россиян, 16 блиндажей были обнаружены и уничтожены», — сообщил Евлаш.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: евлаш, лимано-купянское направление, новости Харькова, синьковка, фронт;
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2024 в 11:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты поняли, что штурмы Синьковки под Купянском не дают результата, сейчас их активность снизилась, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы ОСГВ «Хортица» Илья Евлаш".