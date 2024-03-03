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Росіяни перекидають війська з-під Синьківки, не можуть досягти успіху – ЗСУ

Події 11:20   03.03.2024
Оксана Горун
Росіяни перекидають війська з-під Синьківки, не можуть досягти успіху – ЗСУ

Окупанти зрозуміли, що штурми Синьківки під Куп’янськом не дають результату, зараз їхня активність знизилася, повідомив у етері нацмарафону начальник пресслужби ОСУВ “Хортиця” Ілля Євлаш.

“На Куп’янському напрямку ворог дещо зменшив свою активність поблизу Синьківки. Там він вдається зараз до закріплення на позиціях, оскільки, зрозумівши, що наразі на цьому напрямку його атаки безуспішні, вдається до облаштування позицій, перегрупування та підготовки своїх штурмових груп. Крім того, з цього напрямку він перекидає зараз війська на Лиманський напрямок, посилює там свої підрозділи – в район Тернів, Ямполівки, де зараз ведуться активні жорсткі бої. Ворог не полишає спроб саме намацати там слабку місцину, шпарину в нашій обороні та намагається продавити її. Наразі безуспішно”, – розповів про зміни в ситуації на фронті Євлаш.

Він підкреслив, що успіхів поблизу Синьківки росіяни не можуть досягти протягом тривалого часу.

Загалом на Лимано-Куп’янському напрямку за добу сталося 12 бойових зіткнень.

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Наші захисники тримають стрій, 373 окупанти було вбито та поранено та ще ліквідовано 76 зразків озброєння та військової техніки, серед яких чотири танки, шість бойових машин піхоти, також автомобільний транспорт, міномети різного типу та ціла низка різних дронів. Також потужно зазнали руйнувань фортифікаційні укріплення росіян, 16 бліндажів було виявлено та знищено“, — повідомив Євлаш.

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Росіяни перекидають війська з-під Синьківки, не можуть досягти успіху – ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2024 в 11:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти зрозуміли, що штурми Синьківки під Куп’янськом не дають результату, зараз їхня активність знизилася, повідомив у етері нацмарафону начальник пресслужби ОСУВ “Хортиця” Ілля Євлаш".