ISW про ситуацію на Куп’янському напрямку: підтверджених успіхів РФ немає

Інститут вивчення війни (ISW) поінформував, що ворог продовжує атакувати під Куп’янськом та в бік Макіївки у Луганській області, проте візуальних доказів якихось територіальних досягнень ворога аналітики не виявили.

“9 жовтня російські війська провели наступальні операції під Куп’янськом, але не досягли підтверджених успіхів. Російські військові блогери стверджують, що російські війська захопили невстановлені позиції біля Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська) та на північний схід від Куп’янська. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки в районі Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) та Іванівки. Офіційний представник Східної групи військ України капітан Ілля Євлаш повідомив, що російські операції в районі Синьківки та Іванівки активізувалися, попри зниження активності авіації та безпілотників на Куп’янсько-Лиманському напрямку через сильні дощі”, – зазначили у зведенні ISW.

Інститут вивчення війни також повідомив про події, що відбуваються південніше – біля адмінкордону Харківської та Луганської областей на умовному “Барвінківському напрямку”.

“Російські війська 9 жовтня провели наступальні операції на рубежі Сватове-Кремінна та не досягли підтверджених успіхів. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на 1 км в районі Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної) та захопили невказані позиції поблизу Невського (18 км на північний захід від Кремінної), хоча ISW не виявив візуальних доказів, що підтверджують це твердження. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки під Макіївкою”, – підсумували аналітики.