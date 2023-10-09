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Дві ударні групи: Машовець показав, як може наступати армія РФ на Харківщині

Суспільство 23:17   09.10.2023
Олена Нагорна
Дві ударні групи: Машовець показав, як може наступати армія РФ на Харківщині

На Куп’янському напрямку командування військ РФ сформувало дві ударні групи, які останніми днями регулярно фігурують у зведеннях Генштабу ЗСУ у контексті безуспішних атак у районах сіл Синьківка та Іванівка Харківської області.

Як розповів у YouTube 5-го каналу військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець, у районі сіл Лиман Перший та Вільшана Куп’янського району перебувають сили та засоби 6-ї загальновійськової армії РФ, основу якої складає 25-та окрема бригада.

«Вони посилені там щонайменше двома мотострілецькими полками територіальних військ, десь до зведеної тактичної групи зі складу 138-ї бригади цієї ж армії. Тобто там створена така тактична група військ ударна, яка очевидно зібралася наступати по напрямку Лиман Перший – Синьківка – Петропавлівка. Ще один напрямок, думаю, буде з Вільшани, вздовж лісу. Там йде дорога до Синьківки», – зазначив Машовець.

Друга група, за словами експерта, це напрямок Ягідне – Іванівка – Піщане. Там знаходяться війська 47-ї ворожої танкової дивізії зі складу 1-ї гвардійської танкової армії.

«Очевидно, що метою є прорив до дороги Куп’янськ – Сватове. Це дуже важлива в сенсі організації й проведення оборонних дій для України рокада», – уточнив Машовець.

На його думку, коли дві вказані групи військ ворога в районах Синьківки та Іванівки почнуть активно діяти, з району Першотравневого в бік Петропавлівки може спробувати просунутися 2-га мотострілецька дивізія зі складу 1-ї гвардійської танкової армії.

«Є інформація, що метою гіпотетичного наступу є вихід на річку Оскіл від Куп’янська. Звісно, якщо в них вийде і в районі Борової. Повернутися до річки Оскіл, витіснити ЗСУ за річку і створити там рубіж сталої оборони. З цією метою були залучені сили Західного військового округу. Це найбільш важливий, елітний округ вважається», – зазначив Машовець.

«Оперативне розгортання основної маси сил і засобів угруповання військ «Захід» вже закінчено чи майже закінчено. Доїжджають ще окремі підрозділи та частини, але вони вже вибудувані в оперативне шикування для активних наступальних дій. Перейдуть вони до них чи ні – сказати важко. Була інформація, що вони повинні були це зробити 5 жовтня. Не зробили. Потім була інформація про 7-8. Не зробили», – додав експерт.

Читайте також: Машовець: якими силами армія РФ може знову спробувати “прорватися в Куп’янськ”

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 23:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку командування військ РФ сформувало дві ударні групи, які останніми днями регулярно фігурують у зведеннях Генштабу ЗСУ у контексті безуспішних атак у районах сіл Синьківка та Іванівка Харківської області.".