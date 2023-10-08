Live
  • Нд 08.10.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.62
  • EUR 38.54
    • 🟢

Машовець: якими силами армія РФ може знову спробувати “прорватися в Куп’янськ”

Суспільство 11:46   08.10.2023
Олена Нагорна
Машовець: якими силами армія РФ може знову спробувати “прорватися в Куп’янськ”

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець назвав підрозділи армії РФ, зосереджені на Куп’янському напрямку.

За інформацією експерта, 79-й мотострілецький полк зі складу 18-ї мотострілецької дивізії почав переміщення до лінії бойового зіткнення, і його окремі підрозділи фіксуються на схід від сіл Іванівка та Великий Виселок Куп’янського району.

“Хто забув, нагадую – війська (сили) 11-го армійського корпусу, до складу якого і входить 18-та мотострілецька дивізія, складають основну частину резервного компонента ГВ “Захід” на Куп’янському напрямку”, – наголосив Машовець.

Він повідомив, що ще один мотострілецький полк розгортається у смузі оборони 25-ї окремої мотострілецької бригади – 1427-й. Таким чином, їх стає вже три – 1843-й, 1427-й та 347-й.

Також Машовець розповів, що командування противника розгорнуло на цьому напрямку щонайменше два зведені тактичні загони, що складаються зі штурмових рот типу “Шторм-Z”. Артилерійське угруповання ворога поповнилося додатковими вогневими підрозділами 9-ї артилерійської бригади зі складу 6-ї загальновійськової армії.

Таким чином, пише експерт, загалом на Куп’янському напрямку противник зосередив щонайменше один дивізіон 448-ї ракетної бригади, 9-ту, 244-ту, 288-ту та 45-ту артилерійські бригади, а також 147-й самохідний артилерійський полк.

“Також варто зазначити, що у можливій черговій спробі “прорватися в Куп’янськ”, ймовірно, візьмуть участь також підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, 1-го та 15-го мотострілецького полків 2-ї Таманської дивізії”, – додав Машовець.

Читайте також: Атаки під Куп’янськом і Лиманом: за добу РФ втратила 10 танків і 245 солдатів

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Дорожники показали, як капітально відновлюють міст на Харківщині (фото)
Дорожники показали, як капітально відновлюють міст на Харківщині (фото)
08.10.2023, 12:32
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
07.10.2023, 06:00
Машовець: якими силами армія РФ може знову спробувати “прорватися в Куп’янськ”
Машовець: якими силами армія РФ може знову спробувати “прорватися в Куп’янськ”
08.10.2023, 11:46
Закладника “солей” спіймали копи в Шевченківському районі Харкова (фото)
Закладника “солей” спіймали копи в Шевченківському районі Харкова (фото)
08.10.2023, 10:44
Атаки під Куп’янськом і Лиманом: за добу РФ втратила 10 танків і 245 солдатів
Атаки під Куп’янськом і Лиманом: за добу РФ втратила 10 танків і 245 солдатів
08.10.2023, 10:17
Осінь і зима стануть рекордними за кількістю атак дронів РФ на Україну – Ігнат
Осінь і зима стануть рекордними за кількістю атак дронів РФ на Україну – Ігнат
08.10.2023, 09:29

Новини за темою:

10:17
Атаки під Куп’янськом і Лиманом: за добу РФ втратила 10 танків і 245 солдатів
15:24
«Окупанти намагаються пробитися до Куп’янська, ми тримаємося» – ЗСУ
10:48
РФ відновила наступ під Куп’янськом: ISW оцінив сили ворога
09:13
Керовану авіабомбу скинув ворог вночі на Харківщину – Синєгубов
16:02
4 боєзіткнення і майже 700 обстрілів – ЗСУ про добу під Куп’янськом й Лиманом

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Машовець: якими силами армія РФ може знову спробувати “прорватися в Куп’янськ”»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2023 в 11:46;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець назвав підрозділи армії РФ, зосереджені на Куп’янському напрямку.".