Машовець: якими силами армія РФ може знову спробувати “прорватися в Куп’янськ”

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець назвав підрозділи армії РФ, зосереджені на Куп’янському напрямку.

За інформацією експерта, 79-й мотострілецький полк зі складу 18-ї мотострілецької дивізії почав переміщення до лінії бойового зіткнення, і його окремі підрозділи фіксуються на схід від сіл Іванівка та Великий Виселок Куп’янського району.

“Хто забув, нагадую – війська (сили) 11-го армійського корпусу, до складу якого і входить 18-та мотострілецька дивізія, складають основну частину резервного компонента ГВ “Захід” на Куп’янському напрямку”, – наголосив Машовець.

Він повідомив, що ще один мотострілецький полк розгортається у смузі оборони 25-ї окремої мотострілецької бригади – 1427-й. Таким чином, їх стає вже три – 1843-й, 1427-й та 347-й.

Також Машовець розповів, що командування противника розгорнуло на цьому напрямку щонайменше два зведені тактичні загони, що складаються зі штурмових рот типу “Шторм-Z”. Артилерійське угруповання ворога поповнилося додатковими вогневими підрозділами 9-ї артилерійської бригади зі складу 6-ї загальновійськової армії.

Таким чином, пише експерт, загалом на Куп’янському напрямку противник зосередив щонайменше один дивізіон 448-ї ракетної бригади, 9-ту, 244-ту, 288-ту та 45-ту артилерійські бригади, а також 147-й самохідний артилерійський полк.

“Також варто зазначити, що у можливій черговій спробі “прорватися в Куп’янськ”, ймовірно, візьмуть участь також підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, 1-го та 15-го мотострілецького полків 2-ї Таманської дивізії”, – додав Машовець.