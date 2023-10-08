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Атаки під Куп’янськом і Лиманом: за добу РФ втратила 10 танків і 245 солдатів

Суспільство 10:17   08.10.2023
Олена Нагорна
Атаки під Куп’янськом і Лиманом: за добу РФ втратила 10 танків і 245 солдатів

На Лимано-Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 бойових зіткнень: 13 на Куп’янському та 6 – на Лиманському. Українські захисники ліквідували 245 окупантів та низку ворожої важкої військової техніки.

Було знищено десять танків (переважно Т-72 та кілька Т-80), п’ять бойових броньованих машин (БПМ-2, БТР, МТЛБ), три гармати типу “Мста-С”, дві Д-30 та МТ-12 “Рапіра”, два автомобілі та антена зв’язку, повідомив в етері національного телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

За його словами, росіяни 546 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників та інтенсифікували наступальні дії.

“Противник 16 разів застосував штурмовики Су-35, Су-25, гелікоптери Ка-52. Ймовірно це пов’язано з тим, що противник зараз нарощує зусилля на Лимано-Куп’янському напрямку, намагається там інтенсифікувати бойові дії та компенсувати брак артилерії, по якій раніше зазнав великих втрат. Зараз там про зменшення кількості обстрілів та авіації говорити не доводиться… Ми стримуємо ворога, завдаємо йому потужного вогневого ураження з усіх наявних видів озброєння, які в нас є”, — зазначив Євлаш.

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, на Харківщині за добу українські захисники відбили 13 атак ворога в районах сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Лимано-Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 бойових зіткнень: 13 на Куп’янському та 6 – на Лиманському. Українські захисники ліквідували 245 окупантів та низку ворожої важкої військової техніки.".