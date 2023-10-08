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Генштаб: 13 разів за добу атакували росіяни в Куп’янському районі Харківщини

Події 07:32   08.10.2023
Олена Нагорна
Генштаб: 13 разів за добу атакували росіяни в Куп’янському районі Харківщини

У Харківській області за добу українські захисники відбили 13 атак ворога в районах сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Росіяни завдали ракетного удару по селищу Пересічне Харківського району, авіаударів зазнали Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка та Піщане.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили 6 атак ворога в районі Макіївки Луганської області, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.

Читайте також: Окупанти завдали авіаударів по чотирьох селах на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2023 в 07:32;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області за добу українські захисники відбили 13 атак ворога в районах сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".