Генштаб: 13 разів за добу атакували росіяни в Куп’янському районі Харківщини

У Харківській області за добу українські захисники відбили 13 атак ворога в районах сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Росіяни завдали ракетного удару по селищу Пересічне Харківського району, авіаударів зазнали Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка та Піщане.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили 6 атак ворога в районі Макіївки Луганської області, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.