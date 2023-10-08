Генштаб: 13 разів за добу атакували росіяни в Куп’янському районі Харківщини
У Харківській області за добу українські захисники відбили 13 атак ворога в районах сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
Росіяни завдали ракетного удару по селищу Пересічне Харківського району, авіаударів зазнали Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка та Піщане.
На Лиманському напрямку сили оборони відбили 6 атак ворога в районі Макіївки Луганської області, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.
Читайте також: Окупанти завдали авіаударів по чотирьох селах на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Генштаб: 13 разів за добу атакували росіяни в Куп’янському районі Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2023 в 07:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області за добу українські захисники відбили 13 атак ворога в районах сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".