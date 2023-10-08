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Генштаб: 13 раз за сутки атаковали россияне в Купянском районе Харьковщины

Происшествия 07:32   08.10.2023
Елена Нагорная
Генштаб: 13 раз за сутки атаковали россияне в Купянском районе Харьковщины

В Харьковской области за сутки украинские защитники отбили 13 атак врага в районах сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Россияне нанесли ракетный удар по поселку Пересечное Харьковского района, авиаударам подверглись Купянск, Петропавловка, Куриловка и Песчаное.

На Лиманском направлении силы обороны отбили 6 атак врага в районе Макеевки Луганской области, вблизи админграницы с Харьковщиной.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 07:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области за сутки украинские защитники отбили 13 атак врага в районах сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".