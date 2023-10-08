Генштаб: 13 раз за сутки атаковали россияне в Купянском районе Харьковщины

В Харьковской области за сутки украинские защитники отбили 13 атак врага в районах сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Россияне нанесли ракетный удар по поселку Пересечное Харьковского района, авиаударам подверглись Купянск, Петропавловка, Куриловка и Песчаное.

На Лиманском направлении силы обороны отбили 6 атак врага в районе Макеевки Луганской области, вблизи админграницы с Харьковщиной.