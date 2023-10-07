Оккупанты нанесли авиаудары по четырем селам на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток в Харьковской области армия РФ из авиации ударила по населенным пунктам Купянск, Петропавловка, Куриловка и Песчаное, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них в Харьковской области — Уды, Плетеневка и Меловое.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 10 вражеских атак вблизи Синьковки и Ивановки.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Песчаное.
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 19:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области армия РФ из авиации ударила по населенным пунктам Купянск, Петропавловка, Куриловка и Песчаное, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".