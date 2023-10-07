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Оккупанты нанесли авиаудары по четырем селам на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Общество 19:17   07.10.2023
Виктория Яковенко
Оккупанты нанесли авиаудары по четырем селам на Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток в Харьковской области армия РФ из авиации ударила по населенным пунктам Купянск, Петропавловка, Куриловка и Песчаное, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них в Харьковской области — Уды, Плетеневка и Меловое.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 10 вражеских атак вблизи Синьковки и Ивановки.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Песчаное.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 19:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области армия РФ из авиации ударила по населенным пунктам Купянск, Петропавловка, Куриловка и Песчаное, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".