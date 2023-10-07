Окупанти завдали авіаударів по чотирьох селах на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Протягом доби на Харківщині армія РФ з авіації вдарила по населених пунктах Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка та Піщане, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них на Харківщині – Уди, Плетенівка й Мілове.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 ворожих атак поблизу Синьківки та Іванівки.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне й Піщане.