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Окупанти завдали авіаударів по чотирьох селах на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Суспільство 19:17   07.10.2023
Вікторія Яковенко
Окупанти завдали авіаударів по чотирьох селах на Харківщині – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби на Харківщині армія РФ з авіації вдарила по населених пунктах Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка та Піщане, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них на Харківщині – Уди, Плетенівка й Мілове.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 ворожих атак поблизу Синьківки та Іванівки.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне й Піщане.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 19:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині армія РФ з авіації вдарила по населених пунктах Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка та Піщане, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".