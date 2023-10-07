Окупанти завдали авіаударів по чотирьох селах на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Протягом доби на Харківщині армія РФ з авіації вдарила по населених пунктах Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка та Піщане, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них на Харківщині – Уди, Плетенівка й Мілове.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 ворожих атак поблизу Синьківки та Іванівки.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне й Піщане.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 19:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині армія РФ з авіації вдарила по населених пунктах Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка та Піщане, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".