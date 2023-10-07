РФ вдарила ракетою С-300 по селищу під Харковом, є руйнування (фото)
7 жовтня близько 10:00 окупанти завдали ракетного удару по селищу Пересічне Харківського району.
«Ракета влучила між двома двоповерховими багатоквартирними будинками. В будинках пошкоджені дахи та фасади, вибите скло, сталася пожежа. Медична допомога знадобилася чоловікові 66 років та жінці 64 років через гостру реакцію на стрес», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, росіяни влучили ракетою типу «С-300».
Слідчі почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, у Харкові близько 10:00 було чутно вибух. Повітряну тривогу оголосили за хвилину після цього. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що “ворог завдає ударів”.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 13:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 жовтня близько 10:00 окупанти завдали ракетного удару по селищу Пересічне Харківського району.".