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У Харкові було чутно вибух: “ворог наносить удари” – Мельник

Суспільство 10:09   07.10.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові було чутно вибух: “ворог наносить удари” – Мельник

У Харкові близько 10:00 було чутно вибух. Повітряну тривогу оголосили за хвилину після цього.

«Харків‘яни перебувайте в укриттях! Ворог наносить удари», – повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

О 10:06 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку на Харківщині.

О 10:09 Мельник заявив, що на даний момент, ракет у повітрі нема.

«Загроза нових ракетних ударів зберігається. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – зазначив Мельник.

Читайте також: Ракетний удар по Грозі: кількість загиблих може зрости – голова Куп’янщини

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 10:09;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 10:00 було чутно вибух. Повітряну тривогу оголосили за хвилину після цього.".