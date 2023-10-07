У Харкові було чутно вибух: “ворог наносить удари” – Мельник

У Харкові близько 10:00 було чутно вибух. Повітряну тривогу оголосили за хвилину після цього.

«Харків‘яни перебувайте в укриттях! Ворог наносить удари», – повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

О 10:06 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку на Харківщині.

О 10:09 Мельник заявив, що на даний момент, ракет у повітрі нема.

«Загроза нових ракетних ударів зберігається. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – зазначив Мельник.