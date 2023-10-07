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В Харькове был слышен взрыв: «враг наносит удары» — Мельник

Общество 10:09   07.10.2023
Виктория Яковенко
В Харькове был слышен взрыв: «враг наносит удары» — Мельник Фото: Вадим Беликов

В Харькове около 10:00 был слышен взрыв. Воздушную тревогу объявили через минуту после этого.

«Харьковчане находитесь в укрытиях! Враг наносит удары», — сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

В 10:06 в Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности в Харьковской области.

В 10:09 Мельник заявил, что на данный момент ракет в воздухе нет.

«Угроза новых ракетных ударов сохраняется. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», – отметил Мельник.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 10:09;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 10:00 был слышен взрыв. Воздушную тревогу объявили через минуту после этого.".