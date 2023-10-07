В Харькове был слышен взрыв: «враг наносит удары» — Мельник

В Харькове около 10:00 был слышен взрыв. Воздушную тревогу объявили через минуту после этого.

«Харьковчане находитесь в укрытиях! Враг наносит удары», — сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

В 10:06 в Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности в Харьковской области.

В 10:09 Мельник заявил, что на данный момент ракет в воздухе нет.

«Угроза новых ракетных ударов сохраняется. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», – отметил Мельник.