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РФ ударила ракетой С-300 по поселку под Харьковом, есть разрушения (фото)

Происшествия 13:19   07.10.2023
Виктория Яковенко
РФ ударила ракетой С-300 по поселку под Харьковом, есть разрушения (фото) Фото: Олег Синегубов

7 октября около 10:00 оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Пересечное Харьковского района.

«Ракета попала между двумя двухэтажными многоквартирными домами. В домах повреждены крыши и фасады, выбиты стекла, произошел пожар. Медицинская помощь понадобилась мужчине 66 лет и женщине 64 лет из-за острой реакции на стресс», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, россияне попали ракетой типа «С-300».

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Олег Синегубов

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, в Харькове около 10:00 был слышен взрыв. Воздушную тревогу объявили через минуту после этого. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что «враг наносит удары».

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 13:19;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 октября около 10:00 оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Пересечное Харьковского района.".