РФ ударила ракетой С-300 по поселку под Харьковом, есть разрушения (фото)

7 октября около 10:00 оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Пересечное Харьковского района.

«Ракета попала между двумя двухэтажными многоквартирными домами. В домах повреждены крыши и фасады, выбиты стекла, произошел пожар. Медицинская помощь понадобилась мужчине 66 лет и женщине 64 лет из-за острой реакции на стресс», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, россияне попали ракетой типа «С-300».

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, в Харькове около 10:00 был слышен взрыв. Воздушную тревогу объявили через минуту после этого. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что «враг наносит удары».