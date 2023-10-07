РФ ударила ракетой С-300 по поселку под Харьковом, есть разрушения (фото)
7 октября около 10:00 оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Пересечное Харьковского района.
«Ракета попала между двумя двухэтажными многоквартирными домами. В домах повреждены крыши и фасады, выбиты стекла, произошел пожар. Медицинская помощь понадобилась мужчине 66 лет и женщине 64 лет из-за острой реакции на стресс», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, россияне попали ракетой типа «С-300».
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, в Харькове около 10:00 был слышен взрыв. Воздушную тревогу объявили через минуту после этого. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что «враг наносит удары».
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 13:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 октября около 10:00 оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Пересечное Харьковского района.".