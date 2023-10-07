Удар С-300 по Харьковщине: легкие телесные повреждения получили 3 жителя
Фото: Харьковская областная прокуратура
От удара ракетой по поселку Пересечное 7 октября телесные повреждения и стресс получили трое жителей – двое мужчин и женщина в возрасте от 60 до 70 лет.
Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
«Попадание было возле жилого дома двухэтажного, и именно телесные повреждения получили местные, которые находились в квартирах в этом здании и рядом», — отметили в прокуратуре.
По их данным, оккупанты выпустили ракету с территории Белгородской области.
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От удара ракетой по поселку Пересечное 7 октября телесные повреждения и стресс получили трое жителей – двое мужчин и женщина в возрасте от 60 до 70 лет.".