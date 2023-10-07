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Удар С-300 по Харьковщине: легкие телесные повреждения получили 3 жителя

Общество 13:45   07.10.2023
Виктория Яковенко
Удар С-300 по Харьковщине: легкие телесные повреждения получили 3 жителя Фото: Харьковская областная прокуратура

От удара ракетой по поселку Пересечное 7 октября телесные повреждения и стресс получили трое жителей – двое мужчин и женщина в возрасте от 60 до 70 лет.

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Попадание было возле жилого дома двухэтажного, и именно телесные повреждения получили местные, которые находились в квартирах в этом здании и рядом», — отметили в прокуратуре.

По их данным, оккупанты выпустили ракету с территории Белгородской области.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 13:45;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От удара ракетой по поселку Пересечное 7 октября телесные повреждения и стресс получили трое жителей – двое мужчин и женщина в возрасте от 60 до 70 лет.".