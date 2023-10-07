Удар С-300 по Харьковщине: легкие телесные повреждения получили 3 жителя

От удара ракетой по поселку Пересечное 7 октября телесные повреждения и стресс получили трое жителей – двое мужчин и женщина в возрасте от 60 до 70 лет.

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Попадание было возле жилого дома двухэтажного, и именно телесные повреждения получили местные, которые находились в квартирах в этом здании и рядом», — отметили в прокуратуре.

По их данным, оккупанты выпустили ракету с территории Белгородской области.