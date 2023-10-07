Удар С-300 по Харківщині: легкі тілесні ушкодження отримали 3 жителів (відео)

Від удару ракетою С-300 по селищу Пересічне 7 жовтня тілесні ушкодження та стрес отримали троє жителів – два чоловіки та жінка віком від 60 до 70 років.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

«Влучання було біля житлового будинку двоповерхового, і саме тілесні ушкодження отримали місцеві, які знаходились в квартирах в цій будівлі та поряд», – зазначили в прокуратурі.

За їхніми даними, окупанти випустили ракету з території Бєлгородської області.