Удар С-300 по Харківщині: легкі тілесні ушкодження отримали 3 жителів (відео)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Від удару ракетою С-300 по селищу Пересічне 7 жовтня тілесні ушкодження та стрес отримали троє жителів – два чоловіки та жінка віком від 60 до 70 років.
Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
«Влучання було біля житлового будинку двоповерхового, і саме тілесні ушкодження отримали місцеві, які знаходились в квартирах в цій будівлі та поряд», – зазначили в прокуратурі.
За їхніми даними, окупанти випустили ракету з території Бєлгородської області.
Читайте також: РФ вдарила ракетою С-300 по селищу під Харковом, є руйнування (фото)
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Удар С-300 по Харківщині: легкі тілесні ушкодження отримали 3 жителів (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 13:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від удару ракетою по селищу Пересічне 7 жовтня тілесні ушкодження та стрес отримали троє жителів – два чоловіки та жінка віком від 60 до 70 років.".