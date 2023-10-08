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Атаки под Купянском и Лиманом: за сутки РФ потеряла десять танков и 245 солдат

Общество 10:17   08.10.2023
Елена Нагорная
Атаки под Купянском и Лиманом: за сутки РФ потеряла десять танков и 245 солдат

На Лиманно-Купянском направлении за сутки произошло 19 боевых столкновений: 13 на Купянском и 6 — на Лиманском. Украинские защитники ликвидировали 245 оккупантов и ряд вражеской тяжелой военной техники.

Были уничтожены десять танков (преимущественно Т-72 и несколько Т-80), пять боевых бронированных машин (БПМ-2, БТР, МТЛБ), три пушки типа «Мста-С», две Д-30 и МТ-12 «Рапира», два автомобиля и антенна связи, сообщил в эфире национального телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, россияне 546 раз открывали огонь по позициям украинских защитников и интенсифицировали наступательные действия.

«Противник 16 раз применил штурмовики Су-35, Су-25, вертолеты Ка-52. Вероятно, это связано с тем, что противник сейчас наращивает усилия на Лимано-Купянском направлении, пытается там интенсифицировать боевые действия и компенсировать недостаток артиллерии, по которой ранее понес большие потери. Сейчас там об уменьшении количества обстрелов и авиации говорить не приходится… Мы сдерживаем врага, наносим ему мощное огневое поражение из всех имеющихся видов вооружения, которые у нас есть», — отметил Евлаш.

Как сообщал Генштаб ВСУ, в Харьковской области за сутки украинские защитники отбили 13 атак врага в районах сел Синьковка и Ивановка Купянского района.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 10:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Лиманно-Купянском направлении за сутки произошло 19 боевых столкновений: 13 на Купянском и 6 — на Лиманском. Украинские защитники ликвидировали 245 оккупантов и ряд вражеской тяжелой военной техники.".