Машовец: какими силами армия РФ может вновь попытаться «прорваться в Купянск»

Военный обозреватель группы “Информационное сопротивление” Константин Машовец назвал подразделения армии РФ, сосредоточенные на Купянском направлении.

По информации эксперта, 79-й мотострелковый полк из состава 18-й мотострелковой дивизии начал перемещение к линии боестолкновения, и его отдельные подразделения фиксируются восточнее сел Ивановка и Великий Выселок Купянского района.

“Кто забыл, напоминаю — войска (силы) 11-го армейского корпуса, в состав которого и входит 18-я мотострелковая дивизия, составляют основную часть резервного компонента ГВ «Запад» на Купянском направлении”, — подчеркнул Машовец.

Он сообщил, что еще один мотострелковый полк разворачивается в полосе обороны 25-й отдельной мотострелковой бригады – 1427-й. Таким образом, их становится уже три – 1843-й, 1427-й и 347-й.

Также Машовец рассказал, что командование противника развернуло на этом направлении по меньшей мере два сводных тактических отряда, состоящих из штурмовых рот типа «Шторм-Z». Артиллерийская группировка врага пополнилась дополнительными огневыми подразделениями 9-й артиллерийской бригады из состава 6-й общевойсковой армии.

Таким образом, пишет эксперт, в целом на Купянском направлении противник сосредоточил по меньшей мере один дивизион 448-й ракетной бригады, 9-ю, 244-ю, 288-ю и 45-ю артиллерийские бригады, а также 147-й самоходный артиллерийский полк.

“Также стоит отметить, что в возможной очередной попытке «прорваться в Купянск», вероятно, примут участие также подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады, 1-го и 15-го мотострелкового полков 2-й Таманской дивизии”, — добавил Машовец.