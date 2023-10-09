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Две ударные группы: Машовец показал, как может наступать РФ на Харьковщине

Общество 23:17   09.10.2023
Елена Нагорная
Две ударные группы: Машовец показал, как может наступать РФ на Харьковщине

На Купянском направлении командование войск РФ сформировало две ударные группы, которые в последние дни регулярно фигурируют в сводках Генштаба ВСУ в контексте безуспешных атак врага в районах сел Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Как рассказал в YouTube 5-го канала военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец, в районе сел Лиман Первый и Ольшана Купянского района находятся силы и средства 6-й общевойсковой армии РФ, основу которой составляет 25-я отдельная бригада.

«Они усилены там по меньшей мере двумя мотострелковыми полками территориальных войск где-то до сводной тактической группы из состава 138-й бригады этой же армии. То есть там создана такая тактическая группа войск ударная, которая очевидно собралась наступать по направлению Лиман Первый — Синьковка — Петропавловка. Еще одно направление, думаю, будет из Ольшаны, вдоль леса. Там идет дорога к Синьковке», — отметил Машовец.

Вторая группа, по словам эксперта, это направление Ягодное — Ивановка — Песчаное. Там находятся войска 47-й танковой дивизии из состава 1-й гвардейской танковой армии.

«Очевидно, что целью является прорыв к дороге Купянск — Сватово. Это очень важная в смысле организации и проведения оборонительных действий для Украины рокада», — уточнил Машовец.

По его мнению, когда две указанные группы войск врага в районах Синьковки и Ивановки начнут активно действовать, из района Первомайского в сторону Петропавловки может попытаться продвинуться 2-я мотострелковая дивизия из состава 1-й гвардейской танковой армии.

«Есть информация, что целью гипотетического наступления является выход на реку Оскол от Купянска. Конечно, если у них получится и в районе Боровой. Вернуться к реке Оскол, вытеснить ВСУ за реку и создать там рубеж устойчивой обороны. С этой целью были привлечены силы Западного военного округа. Это наиболее важный, элитный округ считается», — отметил Машовец.

«Оперативное развертывание основной массы сил и средств группировки войск «Запад» уже закончено или почти закончено. Доезжают еще отдельные подразделения и части, но они уже выстроены в оперативное построение для активных наступательных действий. Перейдут они к ним или нет — сказать трудно. Была информация, что они должны были это сделать 5 октября. Не сделали. Потом была информация о 7-8. Не сделали», — добавил эксперт.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 23:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении командование войск РФ сформировало две ударные группы, которые в последние дни регулярно фигурируют в сводках Генштаба ВСУ в контексте безуспешных атак врага в районах сел Синьковка и Ивановка Харьковской области.".