Синєгубов повідомив, чи є просування у армії РФ в районі Куп’янська

Минулої доби армія РФ обстріляли щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.

«Під ворожим вогнем перебували: Ветеринарне, Бударки, Вовчанськ, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Курилівка та інші населені пункти», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Постраждалих через ворожі удари немає, зазначив голова ХОВА.

«На Куп’янському напрямку тривають бої. За добу наші військові відбили 4 атаки росіян в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. Просування у ворога немає», – заявив Синєгубов.