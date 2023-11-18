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Синєгубов повідомив, чи є просування у армії РФ в районі Куп’янська

Суспільство 09:02   18.11.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов повідомив, чи є просування у армії РФ в районі Куп’янська

Минулої доби армія РФ обстріляли щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.

«Під ворожим вогнем перебували: Ветеринарне, Бударки, Вовчанськ, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Курилівка та інші населені пункти», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Постраждалих через ворожі удари немає, зазначив голова ХОВА.

«На Куп’янському напрямку тривають бої. За добу наші військові відбили 4 атаки росіян в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. Просування у ворога немає», – заявив Синєгубов.

Читайте також: 4 атаки військ РФ відбили на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2023 в 09:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби армія РФ обстріляли щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.".